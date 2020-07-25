Athena Gökhan'dan dikkat çeken paylaşım

Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoğuz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da Atatürk'e hedef alan ve büyük tartışma yaratan sözlerinin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Atatürk olmasaydı Ayasofya'yı rüyanızda görürdünüz diyen Özoğuz, şu ifadeleri kullandı: Son dönem yanlış insanların ağzında anlamı kaybolduğu için, Vatan hainliği nasıl olur bir kere daha tanımlayalım. O açılışta güya Atatürke iftiralarla uydurma vakfe söylentisiyle Lanet edenler, Atatürk olmasaydı Ayasofyayı rüyanızda görürdünüz.