Genç kızın çektiği kare gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya-i Kebir Camii'de kıldıkları Cuma namazı sonrasında Fatih'te bir kahveciye uğradı. Mekana girenler karşılarında iki lideri görünce şaşırırken Erdoğan ve Bahçeli bir masaya oturarak çevredekileri selamladı.
GENÇ KIZIN ÇEKTİĞİ KARE GÜNDEM OLDU
Buraya kadar her şey normal... Ancak mekanda o esnada oturan bir genç kızın arka plana Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'yi alarak çektiği selfie kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Fotoğrafı görenler "Erdoğan ve Bahçeli ile soğuk latte keyfi" şeklinde espriler yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.