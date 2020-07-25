Kargo bayisi karantinaya alındı

Barbaros Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde bulunan bir kargo şubesinin bazı çalışanlarında Covid-19 virüsü tespit edildi. Kepenkleri kapatılan iş yerine karantina kararının yazılı olduğu kağıt asılırken, çalışanlar ise alınan test örneklerinin ardından izolasyon uygulamasına tabi tutuldu.