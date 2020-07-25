CHP lideri Kılıçdaroğlu ‘İktidar Manifestosu’nu açıkladı

“Hedef iktidar” sloganı ile gerçekleşen kurultayda ‘İktidar Manifestosu’nu Türkiye ile paylaşan Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan noktalar özetle şöyle:

* Bu kurultay TBMM’nin açılışının 100. yılında yaptığımız bir kurultaydır. Bu kurultay bizi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılına taşıyacak olan kurultaydır.

* Bu kurultayda alacağımız her kararın yankısının yüksek olacağını biliyoruz. Bu kurultay alçak gönüllü bir uygarlığın inşasına çağrı kurultayıdır. Bu kurultay işsizliği, bu kurultay yoksulluğu, bu kurultay liyakatsizliği, bu kurultay umutsuzluğu nasıl ortadan kaldıracağımızı açıklayan bir kurultaydır.

* Türkiye Cumhuriyet tarihinin en ağır buhranını yaşıyoruz. Bu buhran yönetim buhranıdır, bu buhran demokrasi buhranıdır. Bu buhran ekonomi buhranıdır. Hiçbir vatanseverin, hiçbir CHP’linin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Azimle Türkiye’yi bu buhrandan çekip çıkaracağız.

İKİNCİ YÜZYILA ÇAĞRI BEYANNAMESİ

* İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi adını verdiğimi çözüm önerilerimizi sunmadan önce, Türkiye’nin önündeki beş temel sorundan kısaca söz etmek istiyorum.

* Yasama, yargı ve medya bir kişinin vesayeti altındadır. Demokrasi sadece kağıt üzerinde kalan bir sözcük haline gelmiştir. Öyle bir noktadayız ki saray ne diyorsa yargı onu yapıyor, egemen güçler ne diyorsa saray da onu yapıyor.

* Örneğin saray talimat veriyor, Osman Kavala içeride kalacak. Örneğin Selahattin Demirtaş içeride kalacak. Mahkeme gereğini yapıyor. Cezaevlerinde onlarca gazeteci var. Böyle bir ortamda demokrasiden söz etmek mümkün değildir.

* İkinci sorun ekonomi. 18 yıldır Türkiye’yi bu duruma getirenleri sorgulamak zorundasınız. Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik bağımsızlığı tehlike altındadır. Diyeceksiniz ki nasıl tehlike altındadır? Ekonomik vesayet tehlikesidir. Şu rakamları her bir delege arkadaşımın ezberlemesini istiyorum.

EN BÜYÜK SORUNLAR EKONOMİ, DIŞ POLİTİKA

* Fabrikaları sattılar, parayı ne yaptıklarını kimse bilmiyor. Topraklarımızı sattılar. 250 bin dolara istediğiniz yerden istediğiniz daireyi alabiliyorsunuz! Bunu özellikle bizi dinleyen bütün vatandaşlarıma ifade etmek istiyorum, elinizi vicdanınıza koyun.

* 18 yıl devleti yönetecek, 18 yılda 2 trilyon 400 milyar dolar para harcanacak, bu paranın nereye gittiğini TBMM’de kimse bilmeyecek, sonra bana kalkıp ekonomiden bahsedeceksiniz. Peki bu işsizlik, yoksulluk ne?

* Lale Devri’ni yaşayanlardan sokaktaki vatandaşların hayatı farklıdır. Borç batağındayız. Nasıl Osmanlı’nın son dönemlerinde Duyun-u Umumiye kurulduysa, 12 Eylül 2019’da Borçlar Genel Müdürlüğü kuruldu.

* Üçüncü büyük sorunumuz dış politika. Türkiye şu anda egemen güçlerin taleplerini yerine getiren bir devlet konumuna düşürülmüştür. Ekonomide bağımsızlığını, siyasette bağımsızlığını büyük ölçüde kaybetmiştir.

* Süleyman Şah Türbesi bu ülkenin namusudur. Oradan bayrağı indirip kaçıranlara vatan hainleri denir. 28 Şubat 2020 ne oldu? Suriye’de 36 askerimiz şehit oldu. Sorumlusu kim? 36 askerimizin kanı yerde duruyor. Gazinin de hakkını biz savunuyoruz. Şehit yakınlarının da hakkını biz savunuyoruz.

* Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir devlet başkanı, başbakan ya da cumhurbaşkanı “Aldatıldım” dememiştir ve aldatılmamıştır. Ama ilk kez 18 yıllık iktidarında bir kişi, herkes tarafından aldatılmıştır.

* Dördüncü en büyük sorun eğitimdir. Hâlâ birleşik sınıflar var. 21. yüzyıldayız. 2 trilyon 400 milyar dolar para harcadınız halen yeterli derslik yok. Bir devleti geriletmek için işgal etmenize gerek yok, eğitim sistemini bozarsınız. Eğitim politikalarını sürekli değiştirerek kendi çocuklarını denek olarak kullanan dünyadaki tek ülkeyiz.

* Beşinci temel sorunumuz toplumsal barış. Toplumsal barışımız temelden dinamitlenmiştir. Oysa bu ülkede 83 milyon bayrağımızın altında huzur içinde yaşamalıyız. Kimsenin etnik kimliğini sorgulamak bizim haddimiz değildi. Bizim sorgulayacağımız şey vatandaşın karnı aç mı tok mu. Siyasal iktidar başta Kürt sorunu olmak üzere toplumsal ayrıştırmaya yaşatmakta ve politikalarını bunun üzerine inşa etmektedir.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

* Sorunları iyi analiz etmeden geleceği inşa edemeyiz. Bir karar alıyorsanız, o kararın hangi sorunları çözeceğini bilmeniz gerekir. Asıl soru şu: Biz sorunları kimlerle ve nasıl çözeceğiz?

* Bu sorunları sizlerle, yol arkadaşlarımızda çözeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. İki dostlarımızla, Millet İttifakı’nı oluşturan dostlarımızla çözeceğiz, Özgürlük isteyen gençlerimizle çözeceğiz. Bu sorunları her gün şiddete uğrayan ama asla pes etmeyen kadınlarla çözeceğiz. Bu sorunları kalemini satmayan gazetecilerle, bilim insanlarıyla, ahlaklı sporcularla. Bu sorunları alın terinin karşılığını alamayan emekçilerle çözeceğiz. Sayıları 10 bini aşan ve büyük bir kısmı gençlerden oluşan işsizlerle çözeceğiz. Birlikte halkımızla birlikte çözeceğiz.

* Firavunların iktidarını yıkıp halkın iktidarını kuracağız. Her firavunun bir Musa’sı vardır. Hiçbir zaman hiçbir yerde hiç kimseye kibirle ve öfkeyle bakmayacağız. Hangi partiye oy verdin sorusunu sormayacağız, hangi derdin var sorusunu soracağız. Yeni bir siyaset anlayışı. Ahlaklı bir siyaset anlayışı. Vatandaşını hor gören değil, vatandaşını kucaklayan bir siyaset anlayışınız Türkiye Cumhuriyeti’nin topraklarına indireceğiz.

* Bir devlet hukukun üstünlüğünden ve adaletten vazgeçerse, o devlet organize suç haline dönüşür. Bir devletin organize suç örgütüne dönüşmemesinin yolu anayasadır.

MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

* Yasa tasarı ve teklifleri TBMM Komisyonları’nda görüşülürken ilgili meslek kuruluşları, STK görüşleri zorunlu olarak alınacak. Baro ile kanun çıkarıyorsan baroları çağıracaksın. Sendikalarla ilgili kanun çıkarıyorsan uzmanları çağıracaksın.

* Düşünceyi ifade, örgütlenme, basın özgürlüğü koşulsuz güven altına alınacaktır. Medya özgürlüğü evrensel ölçülerde güvence altına alınacaktır. Bir devlet hukukun üstünlüğünden ve adaletten vazgeçerse o devlet bir süre sonra organize suç örgütü haline dönüşebilir. Dönüşmemesinin temel nedeni zaten anayasalardır. Bir kişinin baskısıyla devlet yönetilemez.

* İkinci ilkemiz, Türkiye’nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. Başta Kürt sorunu olmak üzere demokrasi temelinde, TBMM’nin öncülüğünde çözülecek. Kürt sorununu egemen güçlerin bir manivela olarak kullanmasına izin vermeyeceğiz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi öncelikli bir devlet politikası haline getirilecektir.

* Tüm terör örgütleriyle mücadele ödün verilmeksizin sürdürülecektir. Yeraltı dünyasında hâlâ suç örgütleri var. Bunlar güçlerini meclisteki bazı siyasi otoritelerden alıyorlar.

MECLİS’E SAHTE PUSULA GÖNDERİP…

* Üç: Liyakat sistemi hakim kılınacaktır. Devlet hizmetlerinin partizanca yapılmasına engel olunacaktır. İşi ehline vermek bir devlet politikası olacaktır. Güreşçiden banka yönetim kurulu üyesi olmayacak. Akademik hırsızdan rektör, rüşvetçiden büyükelçi olmayacak.

* Dört: Seçim yasası değişecek. Milletin vekilini millet seçecek. Seçim barajı kaldırılacak. Milletin iradesinin meclise tam olarak yansıması sağlanacaktır. Seçim yasası değişikliği ile cinsiyet kotası getirilecek, kadınların parlamentoda temsili yasal güvence altına alınacaktır. CHP’li kadın milletvekilleri bu yasa teklifini hazırlayacak TBMM’ye verecektir. Parlamentoda kadınlar hak ettiği yeri alacaklardır.

* Beş: Siyasi ahlak yasası çıkarılacak. Siyaset kirlilikten arındırılacak. Vatandaşla siyasi arasındaki güven yeniden oluşturulacaktır. Para ile iş takipçisinden, yolsuzluk yapandan milletvekili mi olur? Kendisi Hac’da iken sahte pusula gönderip ben Meclis’teyim diyenden milletvekili mi olur?

* Altı: Kamu ihale kanunu yeniden düzenlenecek. Kamuda israf ve kayırmacılığı önlemek için ivedilikle değiştirilecektir. Kamu ihalelerinin şeffaf bir şekilde yapılması sağlanacaktır. İsrafı nasıl itibar olarak kabul ediyoruz? Devlette itibar israfı önlediğiniz sürece olur. Her kuruşun hesabını vermek her namuslu siyasetin onurlu görevidir.

* Halkın iktidarında bir hastane, bir havaalanı kaça yapıldıysa vatandaş bilecek. 83 milyon vatandaşıma sesleniyorum, bu kamu özel işbirliği ile sizin alın terinizi sömüren bütün yatırımları devletleştireceğiz. Bu bağlamda, Avrupa’nın en büyük entegre tesisi Tank Palet Fabrikası bir kuruş, bir dolar, bir avro ödenmeden Katar Ordusu’na peşkeş çekildi. Bizim subaylarımız şu anda Katar Ordusu’nun emri altında çalışıyor.

* Yedi: Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulacaktır. TBMM adına ödenen bütün vergilerin denetimini Sayıştay yapıyor, onların tüm raporları gizleniyor. Biz milletin önüne getireceğiz. Her kuruşun hesabını vereceğiz. Lütfedip devlete bağış yapıyorlar, o bağışı da vergiden düşüyorlar. Buna son vereceğiz. TBMM’de Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Kesin Hesap Komisyonu’nun başkanı iktidar partisinden değil, muhalefet partisinden olacak.

* Sekiz: Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulacaktır. Üretim ve hakça paylaşım stratejik planlamanın ana hedefi olacaktır. Tarım stratejik sektör olarak görülecektir. Millet 50 yılını planlıyor, biz yarın ne olacağını bilmiyoruz. İşsizliği nasıl önleyeceğiz diye planlama örgütü çalışacak. Her toprağımızda fabrika olacak.

* Dokuz: Eğitim sistemi yeniden yapılandırılacak. Tüm paydaşlarıyla birlikte yeniden planlanacaktır. Üniversitelerimizde her türlü düşünce özgürce tartışılabilecek, darbecilerin getirdiği YÖK kaldırılacaktır. Tüm organize sanayi bölgelerinde iş garantili yatılı teknoloji liseleri kurulacaktır. Gençlerimizin de işsiz kalmalarının önüne geçilecektir.

* On: Gelecek nesiller için ekosistem hakkı korunacaktır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya teslim etmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bu hak anayasal güvence altına alınacaktır. Bizim de kuş görme, orman görme, deniz görme, güneşi görme hakkımız var. Gelecek kuşaklara bu hakkı devretmek görevimizdir.

* On bir: Aile Destekleri Sigortası uygulamaya konacaktır. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir. Vatandaş devlet yardımlarını lütuf olarak değil hakkı olarak görecektir. Bu ülkede huzur istiyorsak hiçbir babanın çocuğuma pantolon alamadım diye intihar etmemesi lazım. 18 yıldır yapamadılar, Allah’ın izniyle 1 yılda yapacağız.

* On iki: Yeni bir merkez-yerel dengesi kurulacaktır. Devletin tüm kapasitesi en verimli şekilde kullanılacaktır. Hizmetin vatandaşa daha etkin bir şekilde ulaşılması sağlanacaktır. Kayyum uygulamalarına son verilecek, seçimle gelenlerin ancak seçimle gitmeleri garanti altına alınacaktır.

* On üç: Orta Doğu barış ve işbirliği teşkilatı kurulacaktır. Uluslararası hukuka önem veren bir dış politika izlenecektir. Atatürk buna “Yurtta barış dünyada barış” diyordu. Altındaki petrol üstte yaşayan vatandaşların kaderini değiştirdi, bedeli kanlar ödüyorlar. Silahları da egemen güçler veriyor. Komşuda yangın varsa sizde huzur olmaz. Biz Orta Doğu’ya huzuru, barışı getireceğiz. Orta Doğu’yu bir savaş alanı değil bir barış alanına dönüştüreceğiz.