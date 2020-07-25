AKP Kocaeli’den Ayasofya çıkarması

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra on binlerce vatandaşın katılımıylaCuma namazında ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu. 4 minareden 4 müezzinin ezan sesleri yükseldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş minbere kılıçla çıkarken, Ayasofya Camii’nin 24 saat açık olacağı duyuruldu. 500 davetli cami içinde namaz kılarken, özel davetlilerden iki gün öncesinden PCR testi yaptırmaları istendi.

FİKRİ IŞIK GİDEMEDİ

Kocaeli’denAKP MKYK Üyesi ve Milletvekili Emine Macit Zeybek, Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, İlyas Şeker camiden fotoğraf paylaşırken, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır ise Ayasofya ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Eski Millî Savunma Bakanı ve mevcut Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ın ise davet edildiği ancak il dışında olması sebebiyle PCR testi yaptırmadığı için gidemediği öğrenildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ilçe belediye başkanları ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü de gidenler arasında yer aldı. Büyükşehir Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Orhan Tanış ise söz konusu fotoğraf paylaşımlarına, “Maşallah cami değil fotoğraf stüdyosuna çevirmişler” diyerek tepki gösterdi.