AKP Kocaeli’den Ayasofya çıkarması

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra on binlerce vatandaşın katılımıylaCuma namazında ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu. 4 minareden 4 müezzinin ezan sesleri yükseldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş minbere kılıçla çıkarken, Ayasofya Camii’nin 24 saat açık olacağı duyuruldu. 500 davetli cami içinde namaz kılarken, özel davetlilerden iki gün öncesinden PCR testi yaptırmaları istendi.
FİKRİ IŞIK GİDEMEDİ
Kocaeli’denAKP MKYK Üyesi ve Milletvekili Emine Macit Zeybek, Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, İlyas Şeker camiden fotoğraf paylaşırken, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır ise Ayasofya ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Eski Millî Savunma Bakanı ve mevcut Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ın ise davet edildiği ancak il dışında olması sebebiyle PCR testi yaptırmadığı için gidemediği öğrenildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ilçe belediye başkanları ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü de gidenler arasında yer aldı. Büyükşehir Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Orhan Tanış ise söz konusu fotoğraf paylaşımlarına, “Maşallah cami değil fotoğraf stüdyosuna çevirmişler” diyerek tepki gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kartal41 - tek kelime ile dini siyaset yapan sözde müslüman gecinenler cuma namazı kılınacak bayan millet vekillerinin işi ne acaba 4. minareden ne güzel ezan okundu namaza davet ama siyaset yapanlar özel davetiye ile namaz kılıyorlar resmen gösteriş namazı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.