Sevde ve Mehmet bir birine çok yakıştı

Gölcük Çamlıca Kır Düğünü’nde gerçekleşen cemiyete iki ailenin eş, dost ve akrabaları katıldı. Nikahı Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer kıyarken genç çifte bir ömür boyu mutluluk diledi. Cemiyette Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş de katılım gösterirken, Kocaelispor’un emektar malzemecisi Asım Gündoğdu ile masör Ali Arslan genç çifti yalnız bırakmadı.

6 YILDIR BİRLİKTELERDİ

Gelinin şahitliğini Nazlıhan Kaya yaparken, damadın şahitliğini ise Cumhur Özdil yaptı. Çalan oyun havaları eşliğinde pist boş kalmazken Sevde ve Mehmet’in mutluluğu gözlerinden belli oluyordu. 6 yıldır beraberliklerini evlilikle taçlandırmanın mutluluğunu yaşayan Sevde ve Mehmet kendilerini yalnız bırakmayan konuklarına teşekkür etti.