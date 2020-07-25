Çenesuyu’nda Nihat Çakır bıraktı

İlimizin köklü amatör kulüplerinden Çenesuyu Plajyolu’nda deneyimli teknik adam Nihat Çakır, sağlık sorunları nedeni ile görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Çakır açıklamasında “Gururla yaptığım Çenesuyu Plajyolu antrenörlüğü görevimi sağlık sorunlarım nedeni ile bırakmak zorunda kaldım. Güzide kulübümüze bundan sonraki sezonlarında başarılar dilerim” dedi. Kulübün efsane başkanı Bünyamin Akman ise Çakır’a emeklerinden ötürü teşekkür ederken, geçmiş olsun temennisinde bulundu.