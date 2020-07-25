Murat Aydın’dan gazetecilere kutlama

Aydın açıklamasında “Bizlerin bilmediğini, görmediğini, duymadığı aktaran, en kutsal mesleklerimiz arasında yer alan gazeteciliğe bakışımız her daim sevgi, saygı ve hürmet çerçevesinde olmuştur, böyle de devam edecektir. Basın olmazsa olmaz bir gerçektir. Tüm gazetecilerimizin hür iradeleri ile objektif habercilik anlayışı ile görevlerini ifa ettiklerine olan inancım tamdır. Bu vesile tüm basın mensubu büyüklerimin, arkadaşlarımın ve kardeşlerimin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en samimi duygularımla tebrik eder, görevlerinde kolaylıklar dilerim” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.