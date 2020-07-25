Murat Aydın’dan gazetecilere kutlama

Aydın açıklamasında “Bizlerin bilmediğini, görmediğini, duymadığı aktaran, en kutsal mesleklerimiz arasında yer alan gazeteciliğe bakışımız her daim sevgi, saygı ve hürmet çerçevesinde olmuştur, böyle de devam edecektir. Basın olmazsa olmaz bir gerçektir. Tüm gazetecilerimizin hür iradeleri ile objektif habercilik anlayışı ile görevlerini ifa ettiklerine olan inancım tamdır. Bu vesile tüm basın mensubu büyüklerimin, arkadaşlarımın ve kardeşlerimin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en samimi duygularımla tebrik eder, görevlerinde kolaylıklar dilerim” ifadelerine yer verdi.