İzmit GB’den Aydın’a ziyaret

İlimizin alt yapıya önem veren ve bünyesinden çok sayıda başarılı futbolcunun yetiştiği İzmit Gençlerbirliği’nde Genel Koordinatör Zafer Durmaz ile kulübün başarılı antrenörlerinden Mehmet Akif Karaman, KASKF Başkanı Murat Aydın’ı makamında ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyarette yeni sezon planlaması ve alt yapıların gelişimi ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Durmaz kendilerini samimi bir şekilde konuk eden Aydın’a teşekkür etti.