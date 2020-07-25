Özer: Karakterli bir takım kuracağız

BAL takımlarımızdan Karamürselspor’da Futbol Şube Sorumlusu Süleyman Özer geçen sezon olduğu gibi yeni sezonda da karakterli bir takım kuracaklarını belirtti ve "Transferleri bitirmek üzereyiz. Hem iç transferi, hem dış transferi tamamlamak için son adımları atıyoruz. Bir kaç sorun haricinde istediğimiz gibi, izlediğimiz yol haritası doğrulusunda devam ediyor. İddialı, inançlı, duruşu olan, karakterli bir takımla yola çıkacağız" dedi.