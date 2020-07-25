Özer: Karakterli bir takım kuracağız

BAL takımlarımızdan Karamürselspor’da Futbol Şube Sorumlusu Süleyman Özer geçen sezon olduğu gibi yeni sezonda da karakterli bir takım kuracaklarını belirtti ve "Transferleri bitirmek üzereyiz. Hem iç transferi, hem dış transferi tamamlamak için son adımları atıyoruz. Bir kaç sorun haricinde istediğimiz gibi, izlediğimiz yol haritası doğrulusunda devam ediyor. İddialı, inançlı, duruşu olan, karakterli bir takımla yola çıkacağız" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.