Mustafa Nazlıgül: Otopark ücretli oldu, şehir içi araba doldu

Sözlerine Kocaelispor’un şampiyonluğu ile başlayan Nazlıgül şu şekilde konuştu: Tüm dünyayı etkisi altına alan bu Covid-19 pandemisi nedeni ile tamamlanamayan sezonda Kocaelispor terinin damlasına kadar hak ettiği şampiyonluğunu ilan etti. Futbolcular, teknik kadro ve yönetim başta olmak üzere emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ederim. Şampiyonluk tüm kentte coşku ile kutlandı. İnşallah bundan böyle de Kocaelispor'un başarılarını daha çok konuşuruz.

HERKES TAKDİR EDİYOR

Kocaeli siyasetinin, özellikle belediyelerin son dönemde Kocaelispor'a verdiği maddi ve manevi destek herkes tarafından görülmekte ve takdir edilmekte. Kocaelispor'un bu yılki başarısında özellikle Büyükşehir'in emeği büyük. Belediye ve yan kuruluşların belli bir geliri Kocaelispor'a aktarılıyor. Bu durumdan Kocaeli halkı da pek şikayetçi değildi. Ancak Kocaeli Sporu Sevenler Derneği kurulana kadar.

TEŞEKKÜR ETMEK GEREKİR

Kocaelispor'u bulunduğu noktadan çıkarmak, “Birlikspor Faciası” ile kulübün amatöre kadar düşmesinde emeği olan siyasetçilere düşerdi. Ve siyasetçiler, daha doğrusu belediyeler bu görevi getirdi. Yeri gelmişken… O dönem Kocaelispor'u yaşatmakta emeği geçen Orhan Görsen ve payı olan herkese tekrar teşekkür etmek gerekir.

GÜVEN VEREN İSİMLER VAR

Konumuza geri dönecek olursak. Kurulan bu Kocaeli Sporu Sevenler Derneği beni ve özellikle de İzmit esnafını tedirgin etmektedir. Öncelikle Tahir başkanın Kocaelispor'a maddi destek sağlamak için böyle bir davranışta bulunduğu aşikar. Ayrıca yaptığım araştırma sonucu edindiğim izlenim dernek yönetiminde bulunanlar da güven veren isimlerden oluşuyor.

KİŞİLER GEÇER, KURUMLAR KALIR

Her şeyden önce dernek ve vakıflardan insanlar son derece soğudu. Geçmişteki ve hala günümüzdeki örnekler bunun sebebi. Ensar Vakfı, Deniz Feneri vesaire vesaire… Belediyelerin kurdukları yan kuruluş ve dernekler teftişi son derece zor olan kuruluşlardır. Bu yüzden başlarında bugün güvenilir insanlar olabilir fakat belediyelerde ve siyasi partilerde olduğu gibi yöneticiler gelip geçici, kurumlar kalıcıdır.

UYGULAMA DOĞRU DEĞİL

Yarınlara sorunlu bir belediye güdümlü dernek bırakmak ne kadar doğrudur? Hele ki derneklerin bir işletmeyi yönetmesi paralı işlere girmesi ne kadar doğrudur? Ayrıca yine aldığım duyumlara göre bu dernek sadece bu otopark işletmeleri ile kalmayacak yarınlarda belediyenin farklı alanlardaki işletmelerine de talip olacak. Kafe restoran gibi… İşte burada yapılan uygulamanın ne kadar yanlış olduğu ortaya çıkacaktır.

ÜCRETSİZ BİR ALANDI

Öncelikli olarak Perşembe Pazarı alanı İzmit esnafı ve İzmit çarşı içinde işi olan veya alışveriş maksadı ile İzmit merkeze giden vatandaşlarımızın ücretsiz olarak kullandıkları bir alandı. Burayı kullanmaktaki amaç hem ekonomi yapmak hem e çarşının yoğun trafiğini çekmemekti. Bu alanın cazibesi ücretli olduktan sonra kalmayacaktır. Nasıl olsa çarşı içindeki ücretli otoparkı kullanırım düşüncesi ile araçları ile gidecekler merkeze.

PARKOMATLARDAN AKTARILAN PAY ARTIRILSIN

Tabi ki zaten yoğun olan çarşı içi trafiği yoğunluğu epey bir miktar daha artacak perşembe pazarı alanının şu anki kullanımı yarıya düşecektir. İllaki Kocaelispor için otoparklardan para aktarılacaksa çarşı içindeki parkomatlardan aktarılan pay artırılsın. Küçük esnafın zorlukla ayakta durduğu, İzmit esnafının sürekli kepenk indirdiği bir dönemde, çarşı içindeki ücretsiz otoparkların sayısının artması gerektiği bir dönemde kalırsa son derece yanlış bir uygulama olmuştur. Dahası bunun bir dernek eli ile yapılması.

NASIL CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK?

Her iki belediyenin açıklamalarında İzmit çarşı içinin bir cazibe merkezi alanı haline getirileceği söyleniyor. Peki nasıl cazibe merkezi haline gelecek İzmit esnafı? Vatandaşın AVM’leri tercih etmesinin en büyük sebebi değil mi otoparkın AVM içinde olması ve ücretsiz olması? İzmit nasıl cazibe olacak. Fethiye ve İstiklal caddesine dikeceğiniz bir kaç direkle mi ve ya ışıklı panolarla mı?

OH NE GÜZEL

Lafa geldiği zaman herkes yanında ama iş icraata geldiği zaman şehrin göbeğinde AVM’lere peşi sıra ruhsatla, mantar gibi her köşe başına açılan ulusal markalara çok rahat verilen ruhsatlar... İşte belediyecilik anlayışında son nokta bu! Kocaeli Sporu Sevenler Derneği’nin farklı alanlarda da iş yapacağı, ihale alacağı belirtiliyor. Oh ne kadar güzel… Sen hükümet olarak Tüpraş, Petkim, Telekom gibi dev kitleri özelleştir, ondan sonra gel belediyelerde otopark işlet, köfteci dükkanı işlet. Kitlerden kurtulacağım derken her tarafı bitlerle doldur.

KOCAELİSPOR SİYASET ÜSTÜDÜR

Belediyelerin küçük esnafa destek olması gerekir, esnafın kazanamadığı üç göz dikmemeli belediye! Tabi ki mevzu bahis Kocaelispor olunca belediyeler daha dokunulmaz oluyorlar. Bir Kocaelisporlu olarak gerçekten iki belediyeyi de tebrik fakat kaş yapayım derken göz çıkartmamak, dengeleri iyi korumak gerekir. Bir de Kocaelispor’u siyasi popilizme alet etmemek gerekir.

ÇOK ENTERESAN

Kocaelispor kişilerin tavırları ile kaderini çizmemeli. Gelen bir belediye başkanı sporu sevmiyorsa “Haydi kümeye!” Bir sonraki belediye başkanı sporu çok seviyor “Haydi üst lige!” Bu böyle olmamalı. Siyasetin tam göbeğine çekilen Kocaelispor kendi kaderini çizebilecek duruma gelmeli.

Dünyanın hiçbir yerinde bir örneği yoktur Kocaelispor’un durumunun, kentin dört bir yanı dünya pazarının lider sanayi kuruluşları ile dolu olmasına rağmen bir sponsor bulunamaması. İtalya’da, Fransa’da, İspanya’da bir çok takıma sponsor olan İzmit’te de üretimiz olan firmalar Kocaelispor’a gelince sırt çeviriyorlar. Çok enteresan!

DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUM

Bazı kent takımları mevcut vekilleri vergi borçlarını sildirirken Kocaeli vekilleri o dönem siesta yapıyordu. Kocaelispor’un kendisine ait antrenman yapacak tesisi yok. Körfez’deki Kocaelispor Brunga’yı kullanıyorlar. Orası da olmasa bildiğiniz takımın başını sokacak tesisi yok. Kulüp binasının durumu içler acısı. Tesisleşme ve kalıcı gelir getirecek projelerle kulübü beslemezsek bugünleri tekrardan ararız Allah korusun. Sonrası ne olur? Yukarıda da dediğim gibi… Düşünmek bile istemiyorum.