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25 Tem 2020 - 16:07- Spor G: 25 Tem 2020 - 16:09

Geleceğe Hamle Satranç Turnuvası düzenleniyor

Geleceğe Hamle Bilgievleri Santranç Turnuvası’nın bu yıl Koronovirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında çevrim içi yapılacak.
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Yıl boyunca uzman eğitmenler tarafından satranç eğitimi verilen öğrenciler aldıkları eğitimlerinin karşılığını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile yürütülen “Geleceğe Hamle Bilgievleri Satranç Turnuvası” ile taçlandıracak. Turnuva sayesinde öğrencilerin Satranç sporuna olan ilgisini arttırmak, kişisel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amaçlanıyor.

KATEGORİLER

Bu yıl 2 farklı kategoride gerçekleşecek olan turnuvaya her Bilgievi yaz okulu öğrencileri katılabilecek. Yarışma 10 yaş ve altı ile 14 yaş ve altı olarak iki kategoride yapılacak. “Geleceğe Hamle Bilgievleri Satranç Turnuvası” bu sene de gençlerin becerilerini sunmasına fırsat sunacak. Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere kitap setleri ödülleri verilecek.  Turnuva 27 Temmuz Pazartesi saat 14.00 www.chess.com adlı internet adresi üzerinden yapılacak. Yarışmaya kayıtlar ise devam ediyor.

25 Tem 2020 - 16:07 - Spor

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