Murat Şahin 8 Ağustos’ta evleniyor

BAL takımlarından Kullarspor’da antrenör Murat Şahin, 8 Ağustos’ta dünya evine giriyor. Uzun yıllar profesyonel futbol da oynayan genç antrenör Sinem Hanım ile evleniyor. Sinem – Murat çiftinin düğünü Wellborn Otel yanında bulunan Tetri Şavi Düğün Salonu’nda gerçekleşecek. Bilindiği üzere Kocaelispor’un eski futbolcularından, son olarak Derincespor AŞ’de forma giyen Murat Kolburan da aynı mekanda evlenmiş ve hizmetten son derece memnun kalmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.