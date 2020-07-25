Murat Şahin 8 Ağustos’ta evleniyor

BAL takımlarından Kullarspor’da antrenör Murat Şahin, 8 Ağustos’ta dünya evine giriyor. Uzun yıllar profesyonel futbol da oynayan genç antrenör Sinem Hanım ile evleniyor. Sinem – Murat çiftinin düğünü Wellborn Otel yanında bulunan Tetri Şavi Düğün Salonu’nda gerçekleşecek. Bilindiği üzere Kocaelispor’un eski futbolcularından, son olarak Derincespor AŞ’de forma giyen Murat Kolburan da aynı mekanda evlenmiş ve hizmetten son derece memnun kalmıştı.