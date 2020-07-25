Çapanoğlu’nun takımı elendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-Off yarı final maçında Kocaelispor’un eski teknik adamlarından Cihat Arslan’ın çalıştırdığı Manisa FK ile Kocaelispor’un eski futbolcularından Mustafa Çapanoğlu’nun çalıştırdığı ve İskender Köksal’ın yardımcı olarak görev aldığı Sancaktepe FK karşı karşıya geldi. Titanic Mardan Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma Manisa FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

FİNAL MAÇI TUZLA İLE

Sancaktepe ilk yarıda Hamza Ok ile bir penaltı vuruşundan yararlanamazken, maçın 90+7. dakikasında da Selim Kayacı boş kaleye topu gönderemedi. Bu sonuçla Cihat Arslan'ın takımı finale kalırken, rakibi Tuzlaspor oldu. İstanbul temsilcisi yarı finalde Ankara Demir’i Batuhan Karadeniz’in penaltı golleri ile 2-0 mağlup etti. TFF 1.Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek Manisa FK ile Tuzlaspor arasındaki Play-Off final maçı 28 Temmuz Salı saat 21.00'de Antalya Stadı’nda oynanacak.