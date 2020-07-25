Baturman: Pandemi dönemi en çok bize zarar verdi

Teknik patron Baturman 3.Lig 2.Grup Play-Off yarı final maçında Karşıyaka’ya elenmeleriyle çok üzüldüklerini belirterek “3-4 farklı bitirebileceğimiz maçta tek golle yenildik. Hakkımız bu değildi. Ama artık dün yok. Bu olay bitti. Yarınlara bakmalıyız. Bizleri buraya kadar getiren çocuklarımı kutluyorum. Çok iyi bir takımdık ve hakkımız 2. Lig’di. Olmadı… Şimdi gelecek sezona bakacağız” dedi.

PENALTIMIZ VERİLMEDİ

Maçın ilk yarısında, durum 0-0 iken bariz penaltılarının verilmediğini de söyleyen Baturman “Belgeler burada. Koray sırtından resmen çekiliyor, hakem devam diyor. Ne diyelim. Bizde VAR sistemi yok. Olsaydı, çok şey değişirdi” dedi. Baturman, tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Öte yandan sözleşmesi sona eren Baturman, gelecek yıl ile ilgili henüz yönetimle masaya oturmadı. Yeni sezonda nasıl bir planlama yapılacağını henüz tam bilmediği belirten Baturman, buna göre karar vereceğini de belirtti. Hedefin yine zirve olması bekleniyor.