Baturman: Pandemi dönemi en çok bize zarar verdi

Teknik patron Baturman 3.Lig 2.Grup Play-Off yarı final maçında Karşıyaka’ya elenmeleriyle çok üzüldüklerini belirterek “3-4 farklı bitirebileceğimiz maçta tek golle yenildik. Hakkımız bu değildi. Ama artık dün yok. Bu olay bitti. Yarınlara bakmalıyız. Bizleri buraya kadar getiren çocuklarımı kutluyorum. Çok iyi bir takımdık ve hakkımız 2. Lig’di. Olmadı… Şimdi gelecek sezona bakacağız” dedi.
PENALTIMIZ VERİLMEDİ
Maçın ilk yarısında, durum 0-0 iken bariz penaltılarının verilmediğini de söyleyen Baturman “Belgeler burada. Koray sırtından resmen çekiliyor, hakem devam diyor. Ne diyelim. Bizde VAR sistemi yok. Olsaydı, çok şey değişirdi” dedi. Baturman, tüm emeği geçenlere teşekkür etti.
SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Öte yandan sözleşmesi sona eren Baturman, gelecek yıl ile ilgili henüz yönetimle masaya oturmadı. Yeni sezonda nasıl bir planlama yapılacağını henüz tam bilmediği belirten Baturman, buna göre karar vereceğini de belirtti. Hedefin yine zirve olması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.