Kocaelispor’da yaklaşık 1 haftadır gündemde yer edinen Burak Süleyman konusunda önceki gün ve dün flaş gelişmeler yaşandı. Önceki gün gündüz saatlerinde Başkan Hüseyin Üzülmez ile Yahya Kaptan’daki bir kafede bir araya gelen Burak Süleyman yaşananların ardından kulüpte kalmasının doğru olmayacağını Üzülmez’ebelirttiği ve takımdan ayrılmak zorunda olduğunu iletti. Ancak camianın yoğun baskısı ve Hodri Meydan’ın girişimleri ile Kaptan yuvada kaldı.
HODRİ MEYDAN İLE 2 KEZ BULUŞTULAR
Bunun üzerine transfer komitesi ile yapılan görüşmedeki serbest kalış maddeleri tekrar edildi. Buna göre Süleyman’a alacağı olan 220 bin lirasını bırakmasını üzerine de 100 bin lira getirmesi istendi. Önceki akşam saatlerinde Hodri Meydan Derneği Başkanı Ferhat Uzun ile tribün liderleri Haluk Bozo ve Mustafa Güler, Burak Süleyman ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Süleyman’ın kararında değişiklik olabileceği ifade edildi.
CAMİANIN YOĞUN BASKISI İŞE YARADI
TFF 1. Ligi’nden 3 takım Burak Süleyman’ı kadrosuna kazandırmak için adeta yarış halinde. Bu takımlardan ikisi Marmara Bölgesi’nde biri ise Akdeniz Bölgesi’nde yer alıyor. Süleyman’ın ise resmi olarak bağlarını koparmadığını, camianın kalması için kendisine yoğun baskı yaptığını, ayrılışın kolay olmadığını kulüplere ilettiği öğrenildi. Yeşil Siyahlı taraftarların ısrarcı tutumu ve Hodri Meydan’ın girişimleri ile Muhteşem Süleyman Kocaelispor’da kaldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Selahattin büyük - Hayırlı olsun, burak süleymana, Hodri meydan a, sayın başkan hüseyin üzülmez beye, emeği geçen herkese tşk ediyorum, izmitli ve kaliteli futbolcularımızı 2. Lige çıkmışken kaybedemeyiz bu çocuklara ihtiyacımız var, şampiyon takıma takviyeler yaparak güçlendirmeliyiz, yolumuz açık buna inanıyorum, biz büyük camiayız, süper lig yolunda rakibimiz yok, birlik beraberlik içinde bunu başaracağız, Allah kolaylık versin başkanımıza yönetimimize..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.