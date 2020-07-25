Kocaelispor’da yaklaşık 1 haftadır gündemde yer edinen Burak Süleyman konusunda önceki gün ve dün flaş gelişmeler yaşandı. Önceki gün gündüz saatlerinde Başkan Hüseyin Üzülmez ile Yahya Kaptan’daki bir kafede bir araya gelen Burak Süleyman yaşananların ardından kulüpte kalmasının doğru olmayacağını Üzülmez’ebelirttiği ve takımdan ayrılmak zorunda olduğunu iletti. Ancak camianın yoğun baskısı ve Hodri Meydan’ın girişimleri ile Kaptan yuvada kaldı.

HODRİ MEYDAN İLE 2 KEZ BULUŞTULAR

Bunun üzerine transfer komitesi ile yapılan görüşmedeki serbest kalış maddeleri tekrar edildi. Buna göre Süleyman’a alacağı olan 220 bin lirasını bırakmasını üzerine de 100 bin lira getirmesi istendi. Önceki akşam saatlerinde Hodri Meydan Derneği Başkanı Ferhat Uzun ile tribün liderleri Haluk Bozo ve Mustafa Güler, Burak Süleyman ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Süleyman’ın kararında değişiklik olabileceği ifade edildi.

CAMİANIN YOĞUN BASKISI İŞE YARADI

TFF 1. Ligi’nden 3 takım Burak Süleyman’ı kadrosuna kazandırmak için adeta yarış halinde. Bu takımlardan ikisi Marmara Bölgesi’nde biri ise Akdeniz Bölgesi’nde yer alıyor. Süleyman’ın ise resmi olarak bağlarını koparmadığını, camianın kalması için kendisine yoğun baskı yaptığını, ayrılışın kolay olmadığını kulüplere ilettiği öğrenildi. Yeşil Siyahlı taraftarların ısrarcı tutumu ve Hodri Meydan’ın girişimleri ile Muhteşem Süleyman Kocaelispor’da kaldı.