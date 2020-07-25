Olağan genel kurulun tarihi uzadı

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantılarının 31 Temmuz 2020 tarihine kadar erteleneceği, bu sürenin 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabileceği hükmüne istinaden söz konusu süre Bakanlık Makamının 24 Temmuz 2020 tarihli ve 4720 sayılı Oluru ile 31.10.2020 tarihine kadar uzatıldı.Böylece Kocaelispor’un olağan genel kurulu da Ağustos ayından Kasım ayına ötelenmiş oldu.