Kandıra’da okul - spor iş birliği

Aynı zamanda Kandıra’da saygın bir esnaf olan Başkan Ramazan Daş “Sayın Müdürümüz İhsan Özkan’a gerçekleştirdiğimiz ziyaretin ana sebebi gençlerimizin hem iyi birer öğrenci hem de örnek sporcu olabilmesi için ortak paydada buluşmaktır. Okul - kulüp işbirliği için el ele vermemiz lazım” dedi. Müdür İhsan Özkan da “Gençlerimizi hem ahlaklı bir birey ve örnek vatandaş yapmak için türlü desteğe hazırız. Ziyaretlerinden ötürü Sayın başkana ve yöneticilerine teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.