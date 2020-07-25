Kandıra’da okul - spor iş birliği

Aynı zamanda Kandıra’da saygın bir esnaf olan Başkan Ramazan Daş “Sayın Müdürümüz İhsan Özkan’a gerçekleştirdiğimiz ziyaretin ana sebebi gençlerimizin hem iyi birer öğrenci hem de örnek sporcu olabilmesi için ortak paydada buluşmaktır. Okul - kulüp işbirliği için el ele vermemiz lazım” dedi. Müdür İhsan Özkan da “Gençlerimizi hem ahlaklı bir birey ve örnek vatandaş yapmak için türlü desteğe hazırız. Ziyaretlerinden ötürü Sayın başkana ve yöneticilerine teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.