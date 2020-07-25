Otoparklardan kısa sürede iyi gelir

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatı ile kurulan Kocaeli Sporu Sevenler Derneği’nin işlettiği Ormanya ve Perşembe Pazarı alanındaki otoparklardan kısa süre içerisinde yaklaşık 70 bin lira gelir elde edildiği öğrenildi. Bu rakamın artarak devam edeceği tahmin ediliyor.