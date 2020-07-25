Veteran Olgunlar’a kayıtlar devam ediyor

Bu yıl üçüncüsünün organize edileceği ve 20 Ağustos’ta başlayacağı duyurulan Kocaeli Olgunlar Veteranlar Futbol Turnuvası’na kayıtlar devam ediyor. 2 ayrı kategoride düzenlenecek olan organizasyona bugüne kadar Evrensel Matematik Köyü, İşkur, Ogün Bağlantı Elemanları, Pasifik Gemi ve Yat Acenteliği, Veteran United, Tuğra Döner, Kullarspor, CIXX Large – Bekirpaşa Master, Yağız Kebap – Bekirpaşa Master, Yörünge İnşaat, Gebze Aslan Master, SGK Müdürlüğü, BFM Soğutma ve Kartepe Master kayıt yaptırdı. Turnuva geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Doğu Kışla Çim Halı Tesisleri’nde düzenlenecek.