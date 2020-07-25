Diriliş Gençlik Kampları’nın ilk misafirleri sağlık çalışanları

Büyükşehir Belediyesi’nin Samanlı Dağları’nın eteklerindeki Aytepe Yaylası’nda inşa edilen Diriliş (1-Kadın, 2-Erkek) Gençlik Kampları koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilerine bir süredir hizmet veremiyordu. Gençlik kampları yeni normalleşmeyle beraber sosyal mesafe çerçevesinde misafirlerini konuk etmeye başladı.
SAĞLIK PERSONELİ STRES ATTI
Başkan Tahir Büyükakın’ınpandeminin ilk döneminde sosyal medya hesabında sağlık çalışanlarını Diriliş-1, Diriliş-2, Darıca ve Kandıra Gençlik kamplarında ağırlayacaklarını duyurmuştu. Türkiye’nin kahramanları haline gelen sağlık çalışanları Büyükşehir Belediyesi’nin kamplarında pandemi sonrası ilk misafirler oldular. Kamplar, özellikle pandemi sürecinde büyük zorluklar çeken sağlık çalışanlarının stres atmaları için fırsat oluyor.
DEZENFEKSİYON, TAMİR VE TADİLAT
Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sağlığı için virüs salgının başından bu yana dezenfekte uygulamalarını düzenli bir şekilde sürdürüyor. Bu anlamda Diriliş Gençlik Kampları da gerekli temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçti. Bununla beraber kamplarda tamir ve tadilat işleri de titizlikle tamamlandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.