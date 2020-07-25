Karamürsel’in palmiyeleri bakımdan geçti

Karamürsel sahiline doğal ve hoş bir görünüm kazandıran palmiyelerin daha sağlıklı ve uzun bir süre yaşayabilmesi için Büyükşehir Belediyesi, düzenli aralıklar ile bakım çalışması yapıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Karamürsel merkez sahilinde bulunan palmiye ağaçlarında bakım ve budama çalışması gerçekleştirdi.

500 PALMİYE AĞACI BUDANDI

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Karamürsel merkez sahilinde bulunan yaklaşık 500 palmiye ağacına bakım yaptı. Uzman ekiplerin gerçekleştirdiği bakımlar özenle gerçekleştirildi. Sahile farklı bir güzellik katan palmiyelerin vinç yardımı ile budaması yapıldı. Budamadan dolayı ortaya çıkan dallar ise çevreye zarar verilmeden traktörlere yüklenerek taşındı.