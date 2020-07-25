Eğitim Bir-Sen bu yıl da yetkiyi bırakmadı

Eğitim çalışanları iş kolunda yetkili sendika belirleme çalışmalarında ilimizde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde sendika sayıları tespit çalışmaları tamamlandı. Her yıl 15 Mayıs’ta yapılan tespit çalışmaları bu yıl pandemi nedeniyle 15 Temmuz’un maaş bordroları esas alınarak yapıldı. Örgütlü sendika başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılan yetkili sendika belirleme çalışması sonuçlanarak tutanaklar imza altına alındı.

“TÜM ÜYELERİN BAŞARISI”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yetkili sendika bu yıl da Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) oldu. 7 bin 957 üye sayısına ulaşan Eğitim Bir-Sen’in en yakın takipçisi 6 bin 7 üye sayısıyla Türk Eğitim-Sen oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Şahin Yaşlık, “Eğitim Bir Sen’in, yetkili sendika olma başarısı tüm üyelerinin başarısıdır. Bu başarı tek kişiye veya yönetim kurulu üyelerine mal edilemez. Bu başarı yalnızca bizim değil tüm üyelerimizin başarısıdır. Bizi zirveye çıkaran zirvede tutan ve zirveden yeni ufuklara yol almamıza katkı sunan tüm üyelerimize, yönetim kurulumuza, ilçe yönetim kurullarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“YAPMADIĞIMIZ ŞEYİ SÖYLEMEDİK”

Rekabet zemininde hizmet sendikacılığı anlayışı ile yola çıktığımız sendikal hak arama mücadelemizde 28. yılın sonunda bakıyoruz ki artık üyesine, ülkesine hizmette rekabet edeceğimiz, rakip diyeceğimiz hiçbir sendika kalmamış durumda. Artık tek rakibimiz yine kendimiz olarak hizmetlerimizi ve mücadelemizi bu zirveden yeni ufuklara, yeni ufuklardan yeni umutlara doğru taşıyacağız. Yalan dolana sapmadan, üyesini, eğitim çalışanını aldatmadan, kazanımlarımızı anlatarak sendikacılık yaptık. Eğitim çalışanına kazandırdık, kazandırmaya devam edeceğiz. Bazı sendikalar gibi yapmadığımız şeyi söylemedik. Başkalarının kazanımları veya kazanacakları üzerinden sendikacılık yapmadık” diye konuştu.