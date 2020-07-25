Saadet’ten Dilovası Belediyesi’ne çok sert tepki

Saadet Partisi (SP) Dilovası İlçe Başkanı Erkan Bilikli, Dilovası Belediyesi’ne ait çöp aracının, hayvan pazarının kurulduğu alana çöp ve diğer moloz türevi atıkların boşaltımasına tepki gösterdi. Bilikliaçıklamasında“Rezaleti görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Dilovası sahipsiz değildir. Her şey ortada, ayan beyan gözükmektedir. Hayvan pazarına olumsuz etkisi ve sağlığımızı tehlikeye düşürmesi bir yana, ilçemizde gelişigüzel boş alanlara çöp dökülmesi zavallılıktır.Bayram öncesi bu rezalete son verin, bayramlık ağzımızı açtırmayın” ifadelerine yer verdi.

“BELEDİYE BAŞKANI SORUMLUDUR”

‘Dilovası sahipsiz değildir’ diyen Bilikli, “Konuyla ilgili belediye başkanının derhal devreye girmesini ve belediyenin ilgili müdürden savunma istemesini talep ediyoruz. Herkes kötüye kullandığı görevin bedelini ödemek zorundadır. Belediye başkanı, idari amirdir ve belediyedeki aksaklıklardan bizatihi belediye başkanı sorumludur.Konunun takipçisi olup meclis üyelerimiz vasıtasıyla konuyu meclise taşıyacağız. Kimsenin şüphesi olmasın, Dilovası sahipsiz değildir” diyerek tepkisini dile getirdi.