Özlü, LGS birincisini ağırladı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele’de ikamet eden Lise Geçiş Sınavı’nda (LGS) tam puan alan, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencisi Burak Bera Özbay ile babası Ahmet Özbay’ı makamında ağırladı. Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencisi de olan Burak Özbay ziyarette Özlü’ye teşekkür ederek, başarısında Çocuk Üniversitesi’nin de çok büyük katkısı olduğunu ifade etti.

“ONUR YAŞATTI”

Özlü burada yaptığı konuşmada, “LGS’de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan ile Türkiye birincisi olan Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencimiz Burak Bera Özbay kardeşimizi belediyemizde ağırladık. Bize bu büyük gururu yaşatan Başiskeleli Burak kardeşimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. İlçemize bu onuru yaşatan kardeşimize, ailesine ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyoruz” dedi. Özlü, başarılı öğrenciye kitap ve kol saati hediye ederek kendisini ödüllendirdi.