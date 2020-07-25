Adnan Menderes Köprüsü’nün asansörü kapanıyor

Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in sembolü niteliğindeki Pişmaniye için kentin merkezinde bulanan alana Pişmaniyeciler Meydanı inşa ediyor. Eski balıkçıların bulduğu alana yapılan meydanın hemen yanında Adnan Menderes yaya köprüsünün Halkevi tarafındaki asansör, alanda yapılacak olan çalışmalar nedeni ile bir hafta geçici olarak vatandaşlara hizmet veremeyecek.

2 BİN 950 METREKARE

İzmit ilçesine modern bir meydan kazandırılması ile yapılan çalışmalarda iş makinesi ve diğer araçlar giriş çıkış yapacak. Büyükşehir Belediyesi inşaat alanın hemen yanındaki köprü asansörü, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve vatandaşların güvenliği için kapalı olacak. İzmit’e yeni bir meydan kazandıracak projede meydan büyüklüğü toplamda 2 bin 950 metrekare olacak. Pişmaniyeciler Meydanı’nda 555 metrekare yeşil alan yanı sıra 26 metrekarelik 5 adet dükkan ve 9 metrekarelik bir adet büfe yer alacak.