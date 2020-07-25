Edinilen bilgiye göre kaza özel bir kömür madeni ocağında meydana geldi. Kazada işçilerden S.Y.,nin (36) sol elinin serçe parmağı koptu. Maden işçisi S.Y., ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. S.Y.’nin burada yapılan ilk müdahalenin ardından kopan parmağın dikilmesi için Kozlu Şehir Stadyumu’na inen helikopter ile VM Medical Park Kocaeli Hastanesine sevk edildi.