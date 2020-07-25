6 yılla aranan şahıs yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 3 ayrı hırsızlık suçundan 6 yıl 15 gün ağır hapis cezası ile aranan E.B. (36) isimli şahsın Körfez ilçesinde olduğu belirlendi. Adrse düzenlenen operasyonda E.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B tutuklanarak cezaevine gönderildi.