Bakan Koca Kocaeli’nin durumunu açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte yapılan 43 bin 312 testle beraber toplam test sayısı 4 milyon 532 bin 672’ye ulaştı.

Bugün tespit edilen 921 vakayla birlikte toplam vaka sayısı 225 bin 173’e çıktı. 16 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 5 bin 596’ya yükseldi.

Verilere göre bugün bin 103 hasta toplamda ise 208 bin 477 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 252 toplam entübe hasta sayısı da 386 oldu.

BAKAN KOCA İL İL AÇIKLADI

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, son bir haftada pnömonili hasta sayısı oranının en çok arttığı ve azaldığı illeri de açıkladı.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman.

* Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli.