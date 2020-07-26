Kocaeli’de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Olay, Gebze D100 Karayolu Sultan Orhan Mahallesi mevkiinde bulunan Anibal Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgay E. idaresindeki 41 T 3038 plakalı ticari taksi ile Furkan D. yönetimindeki 41 AR 425 plakalı otomobil ve Kadir D. yönetimindeki 41 LG 823 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada savrulan araçlardan birisi yerinden çıkarak Samet A. idaresindeki 41 P 2577 plakalı minibüsün camına çarptı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazada Furkan D. isimli otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Furkan D. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.