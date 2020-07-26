Meserret öğretmen vefat etti

İzmit eğitim camiasının yakından tanıdığı yüzlerce çocuğa eğitim vermiş, Meriç ve Mert’in anneleri, Mehmet Akif İlköğretim Okulu, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu ve Ulugazi İlkokulları’nda görev yapmış olan, emekli öğretmen Meserret Tandoğan 65 yaşında hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi bugün vefat ettiği Bursa’da defnedilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...