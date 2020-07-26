Körfez İlçe Emniyet Müdürü Malatya’ya atandı

Görev yaptığı kısa süre içinde personel ve vatandaşlar tarafından sevilen Özcan Ağrap’ın, hizmet süresinin dolması nedeniyle tayin edildiği belirtildi. Özcan Ağrap’ın tayin edilmesinin ardından İl Asayiş Şube Müdürü Yusuf Aydın daha önce olduğu gibi yine vekaleten bu görevi de yürütmeye başladı. Yeni görevlendirme yapılana kadar Yusuf Aydın İlçe Emniyet Müdürlüğüne de bakacak.