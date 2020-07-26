22 yaşındaki Fatih karaciğerine yenildi 

Alınan bilgiye göre İzmit Tüysüzler Mahallesi Altun Sokak'ta oturan inşaat ustası Mustafa Al ile ev hanımı Fatma Al’ın iki çocuğundan biri olan Fatih Al (22) askerden yeni geldikten sonra şiddetli ağrı nedeniyle özel bir hastaneye gitti. Burada kedisine karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Al, tedavi için önce Kocaeli Devlet Hastanesine oradan da İstanbul’da bir hastaneye sevk edildi. Hastalık teşhisi konulduğundan bu yana 9 gündür tedavi gören Fatih Al, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Oğlunu kaybeden Acılı baba Mehmet Al “Oğluma karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Daha 9 gün tedavi görmüştü. Nasıl oldu ne oldu anlayamadık. Çok üzgünüz” dedi. Serbest meslekle uğraşan ve bekar olan Fatih Al’ın cenazesi Tüysüzler Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.