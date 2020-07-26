Umutcan’ın umudu yeşeriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, özel bireyler konusundaki hassasiyetine devam ediyor. İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesinde oturan yürüme engelli özel birey Umutcan Yılmaz, Başkan Büyükakın ile sıkı bir iletişim halinde. Bu durumdan çok memnun olan Umutcan, Belediye ekipleri tarafından sık sık ziyaret edilirken her ziyarette umudu bir kez daha yeşeriyor.
SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMENLERİ SIK SIK ZİYARET EDİYOR
Başkan Büyükakın’ın kendisini sık sık aradığını ve hal hatır sorduğunu söyleyen Umutcan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Spor Şube Müdürlüğüne bağlı eğitmenler tarafından da sık sık ziyaret ediliyor. Geçtiğimiz günlerde de eğitmenler tarafından ziyaret edilen Umutcan ziyaretten dolayı oldukça memnun kaldı.
SPOR MALZEMELERİ VE KOCAELİSPOR FORMASI HEDİYE EDİLDİ
Umutcan’ı ziyaret eden Spor Şube ekipleri egzersiz için spor malzemeleri ve bu yıl sezonu şampiyon tamamlayan aynı zamanda Umutcan’ın da gönül verdiği Kocaelispor forması hediye ettiler. Durumdan oldukça memnun kalan Umutcan, Başkan Büyükakın ve çalışanlara sevgilerini dile getirdi.
SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Büyükakın önderliğinde sosyal belediyecilik anlamında birçok çalışma yapıyor. Bu anlamda özel bireylere yönelik yapılan ziyaretler aileler tarafından da takdirle karşılanıyor. Umutcan Yılmaz’ın ailesi de verilen destekten dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.