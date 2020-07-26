Kartepe’ye 4 şeritli modern köprü inşa ediliyor

Kentin ulaşımına konfor sağlayan projelerine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eskiyen ve günümüz trafik yoğunluğuna cevap vermeyen köprüleri yeniden inşa ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı Kartepe ilçesinde Ertuğrul Gazi Mahallesini Uzunbey Mahallesine bağlayan ve Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan tek şeritli eski köprüyü yıkıp, dört şeritli olarak yeniden inşa ediyor. Yeni inşa edilecek olan modern 4 şeritli köprü ile trafik akışı aksamadan sağlana bilinecek.

TEK ŞERİTLİ KÖPRÜ YIKILACAK 2x2 HALİNDE İNŞA EDİLECEK

Çalışma kapsamında dere üzerinde bulunan eski tek şeritli köprü, yeni köprü için yapılan fore kazık çalışması sonrasında yıkılacak. Yeni inşa edilecek modern köprünün genişliği 22,5 metre, boyu ise 25,5 metre ölçülerinde olacak.

KÖPRÜ ÜSTÜ ASFALTLANACAK

Köprü inşasının son kısmında asfalt serimi yapılarak yol konforu sağlanacak. Ayrıca çalışmalar dahilinde köprüde bariyer, oto ve yaya korkuluk imalatları gerçekleştirilecek.

MEVCUT KÖPRÜ İHTİYACA CEVAP VERMİYORDU

İki mahalleyi birbirine bağlayan mevcuttaki tek şeritli köprü araçların aynı anda karşılıklı geçiş ihtiyacına cevap veremiyordu. Aynı anda karşılıklı geçmek isteyen araçlar birbirlerini beklemek zorunda kalıyordu. Yeni inşa edilecek olan modern köprü ile aynı anda dört araç köprü üzerinden geçiş yapabilecek.