Çalışan anneye 300 euroluk destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumunca Ankara, İstanbul ve İzmir’de hayata geçirilen ‘Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ ile ayrıca özel gereksinimli çocuğu olan annelerin 50 euro artırımlı 300 euro ödeme alarak destekleneceğini bildirdi. Söz konusu projeye ilişkin detayları paylaşan Bakan Selçuk, “’Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır’ sloganıyla 2019 yılında başlayan projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan annelerimiz yararlanabilmektedir. Projeden yararlanmak isteyen annelerimiz internet üzerinden başvuru yapabilirler” ifadelerini kullandı.
AİLE-İŞ YAŞAMI DENGESİNİ GÜÇLENDİRMEK
Projenin amacının kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek olduğunu belirten Bakan Selçuk, bakanlık olarak aile birliğini korumayı ve güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bahse konu projeye başvuruların devam ettiğini kaydeden Bakan Selçuk, desteklerin önümüzdeki yıllarda kademeli artırılarak 2021 yılında 325 euro, 2022 yılı için de 350 euro olacağının mesajını verdi. Söz konusu projeye “www.sgkegitimlibakici.org” veya “www.sgk.gov.tr” internet adreslerinden e-Devlet şifresiyle başvuru yapılabiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Muratt - Çalışan zaten para karşılığı çalışıyor bırakın çocuklarının sorunlarını kendileri düşünsün, siz hiç çalışmayan çocuk sahibi kadın'larimizi düşünün
Vatandaş - Çalışan bir kadın küçük bir çocuğu var mutlaka evlidir. O çocuğa bakacak kimsesi yoksa kocası da çalışıyor demektir. Yani bir evde iki çalışan. Birde bazı evler var ki herkes işsizdir. Hal böyleyken çalışan bireylere yönelik teşvikler yapılıyor. Sırf kendimizi düşünmeyelim biraz empati yaparsak anlarız..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.