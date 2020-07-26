İzmit Yenimahalle’de altyapı hatları yenileniyor

İzmit Kuruçeşme Yenimahalle’de altyapı problemleri yaşanan bölgelerde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Kocaelililerin yaşam kalitesi için çalıştıklarını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Hedefimiz, altyapı problemlerini asgari seviyeye indirmektir.” dedi.

ALTYAPI PROBLEMİ YAŞANIYORDU

Yenimahalle bölgesinde yeni yerleşim alanları ile birlikte mevcut içmesuyu ve atıksu altyapısının yetersiz kalması, topoğrafik yapısı nedeniyle üst kotlardan son dönemlerde yoğun yağış gelmesi nedeniyle altyapı problemleri yaşanıyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, bölgede yeni yapılan okulların faaliyete geçmesi ile birlikte yoğun bir trafiğin yaşandığı mahallede yaşanan altyapı problemlerini gidermek için bir süre önce çalışmalara başladı.

4 SOKAKTA ÇALIŞMA

Kuruçeşme Yenimahalle’nin İsmail Akyıldız Hoca, Tayfun, Erdil ve Edebali Sokaklarında boru döşeme çalışmaları yapılıyor. Çeşitli çaplarda düktil font ve betonarme boru kullanılarak yapılan imalat çalışmaları kapsamında toplam 400 metre uzunluğunda yağmursuyu, 1100 metre uzunluğunda kanalizasyon ve 1200 metre uzunluğunda içmesuyu hattı inşa edilecek.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN,”YAŞAM KALİTESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ.”

Bölgede yaşayan insanların yaşam kalitesini artıracak olan sağlıklı altyapı yenileme çalışmaları, alınan güvenlik önlemleri kapsamında sürdürülüyor. Yenimahalle’deki altyapı çalışmalarını kısa bir süre içerisinde tamamlayacaklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaelililerin yaşam kalitesi için çalıştıklarını söyledi. Başkan Büyükakın, ”İl genelinde olduğu gibi İzmit Yenimahalle’de de hemşerilerimiz için çalışıyoruz. Kısa bir süre içinde tamamlanacak altyapı çalışmalarında yeni yağmursuyu hatları ile yüzey sularını toparlayarak uzaklaştıracağız. Sağlıklı içmesuyu ve kanalizasyon hatları ile uzun yıllar bölgenin ihtiyacı karşılanmış olunacaktır” dedi.