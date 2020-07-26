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26 Tem 2020 - 11:42- Siyaset G: 26 Tem 2020 - 15:04

CHP Kocaeli’den PM’ ye kimler girecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek aday olarak girdiği seçimde güven tazemelesinin ardından gözler Kılıçdaroğlu’nun listesine çevrildi. Kocaeli’den PM’ye kimlerin gireceği merak ediliyor.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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CHP 37. Olağan Kurultay’ının ilk gününde yapılan genel başkanlık seçiminde tek aday olarak giren Kemal Kılıçdaroğlu, toplam 1318 delegenin 1256’ının evet demesiyle güven tazeledi. Gözler, ilk günün ardından bugün yapılacak Parti Meclisi (PM) seçimlerine çevrilirken Kocaeli’denPM’ye kimlerin gireceği merak ediliyor.

10 DELEGENİN İMZASI GEREKİYOR

Yeni tüzük uyarınca, PM ya da Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) adayı olmak için en az 10 delegenin imzası gerekiyor. Aday olmanın bir başka yolu ise, genel başkanın listesinde yer almak. Bu durumda aday adayının 10 delege imzası toplamasına gerek kalmıyor.  Genel başkanın listesinde adının bulunmama olasılığını düşünen diğer CHP'liler ise aday olabilmek için 10 delegenin imzasının arayışına geçti.

52 KİŞİ SEÇİLECEK

CHP’de Parti Meclisi toplamda 60 kişiden oluşuyor. Ancak PM’nin sekiz kişilik bölümü, Kültür ve Bilim Platformu listesinden geliyor. Dolayısıyla çarşaf listeyle yapılacak seçimlerde 52 kişi seçilecek. Kültür ve Bilim Kurulu’nun sekiz üyesi için ise delegeler ayrıca oy kullanacak. Genel başkanın hazırladığı dar liste içinden sekiz kişinin adını işaretleyecekler.  Kurultayda bugün oylanacak üçüncü liste ise Yüksek Disiplin Kurulu listesi olacak.  Adaylar 1356 delegenin oylarıyla seçilecek.

LİSTEDE YOKLARSA ADAY DA DEĞİLLER

Bugün gerçekleştirilecek seçimlerde YDK ve PM üyelikleri için Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve önceki dönem İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın olması bekleniyor. Kulislere göre Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından hazırlanacak listede iki isim de olacak. Bir diğer yandan hem Tarhan hem de Sarıbay eğer listede olmazlarsa aday olmayacaklarını belirtti.

 

26 Tem 2020 - 11:42 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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