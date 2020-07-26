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26 Tem 2020 - 11:47- Gündem G: 26 Tem 2020 - 11:56

64 yaşında sokaklarda lahmacun satıyor

İzmit'te "Dede" ismiyle tanınan 64 yaşındaki Ekrem Suri, babasından yadigar kalan seyyar arabasıyla sokak sokak gezerek lahmacun satıyor.

İhlas Haber Ajansı
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İzmit'te yaşayan 64 yaşındaki Ekrem Suri, 25 senedir babasından yadigar kalan emektar seyyar arabası ile sokak sokak gezerek lahmacun satıyor. Kocaeli’de 50 sene sokaklarda lahmacun satan ve ‘Dede’ olarak bilinen babası Ethem Suri’nin vefat etmesinin ardından, vatandaşlar Ekrem Suri’ye ‘Dede’ diye hitap etmeye başladı. 64 yaşındaki Suri de babasının hatırasını yaşatabilmek için lahmacunculuk mesleğini babasından öğrendiği özel tarifle sürdümeye devam etti. ilerleyen yaşına rağmen arabasını her gün daha da büyük bir sevgiyle itekleyen Ekrem Suri, lahmacunda kullandığı malzemeleri her gün özenle seçiyor. Tezgahını güzelce temizledikten sonra fırından lahmacunlarını alan Suri, arabası ile sokak sokak gezmeye başlıyor.. Vatandaşlar lahmacuncu 'Dede'nin geldiğini Suri’nin, "Palamut geldi, kavun var, karpuz var" ve "Sıcacık lahmacunlar" diye attığı naralardan anlıyor.

"AYAKTA DURMAYI BABAMIN SAYESİNDE ÖĞRENDİM"

Kendisinin çok eski bir müzisyen olduğunu belirten Ekrem Suri, yaklaşık 40 sene müzisyenlikle uğraştığını söyleyerek, “Hem müziğe hem lahmacuna devam ettim. Çünkü müzikten kopamıyordum. ‘Müzik ruhun gıdasıdır’ derler ya, onun için devam ettim. Ne zaman ki deprem oldu, 1999 depremi, o zaman müziği bıraktım. Ondan sonra lahmacuna devam ettim. Rahmetli babamla beraber lahmacuna çıkıyorduk. O zaman sandık vardı, sandıkla satıyorduk lahmacunu. Asıl ‘Dede’ rahmetli babam. Ben onun oğluyum. Babam öldüğü için şimdi bana ‘Dede’ demeye başladılar. Bu sefer ne oldu? ‘Hastasıyız dede’ demeye başladılar. Babamın sayesinde burada müşteri tuttum. Sonra kendi müşterilerimi de tuttum. Sağ olsun arkadaşlar çok yardımcı oldular bana. O da babamın sayesinde oldu. Ayakta durmayı babamın sayesinde öğrendim” dedi.

"BEN BU ARABAYI DEĞİŞTİREMEM, BABAMIN HATIRASIDIR BANA"

Kullandığı lahmacun arabasını daha önce yaklaşık 50 sene babasının kullandığını kaydeden Suri, “Hemen hemen 25 seneye yakın da ben kullandım. 60-70 seneye yakın bir araba bu. Yani tarihi eser. Kim ne derse desin ben bu arabayı değiştiremem, babamın hatırasıdır bana, babamın yadigarıdır. Ben Allahıma, Rabbime şükürler olsun onun sayesinde ayakta durmayı öğrendim ve onun sayesinde ayaktayım” diye konuştu.

"BU DA BİZİM 2 EKMEK BİR ÇORBA PARAMIZ"

Müşterilerinin yaptığı lahmacunlardan vazgeçemediğini ifade eden Suri, “Müzikle daha çok haşır neşirim. Ama bu da bizim 2 ekmek bir çorba paramız yani. Akşam olduğunda 2 ekmek, bir çorbamızı alıp evimize gidiyoruz. Sabahleyin kalktığımda kahvaltımı ederim, saatimi doldururum. Giderim, hazırlarım her şeyimi güzelce. Götürürüm fırına, beklerim orada. Ben kendi lahmacunumu kendim açarım, arabaya kendim koyar, her şeyini kendim hazırlarım. Onun için herkesin gönlü de rahat. 30 seneden beri herkesin gönlü rahat, herkes yiyip, içiyor” şeklinde konuştu.

"BU BANA SPOR GİBİ GELİYOR"

Günlük ortalama 170-180 tane lahmacun yaptığını aktaran Suri, “Ben aşağı yukarı 4 kilometre, 5 kilometreyi tamamlamam lazım. Ben bunu tamamlamadığım zaman içim rahat etmiyor. Bu bana spor gibi geliyor. Benim için araba itmek bana hem spor gibi geliyor hem ben çok rahat ediyorum. Bir futbolcu antrenman yapar ya, ben de onun gibi hissediyorum kendimi” ifadelerini kullandı.

26 Tem 2020 - 11:47 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ersoy Kandemir - İzmit’e değer katanlardan bir renk,gerçi bolca günahları alınmıştır kedi severler tarafından,dedelere helal olsun,kendilerine önerim bu lezzeti küçük bir dükkana taşımalarıdır!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Temmuz 12:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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