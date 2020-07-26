Alt geçidin bakımsızlığı isyan ettirdi

Gazetemizin ihbar hattına ulaşan bir vatandaşımız, Köseköy Tren İstasyonu'ndaki alt geçidin bakımsızlığından şikayet etti. Konuyla ilgili konuşan okurumuz, "Alt geçit bakımsız durumda olup, aydınlatmaları da çalışmıyor. Halen kapalı olan Köseköy Tren İstasyonu'nun faaliyete geçirilip, alt geçidin de temizlenmesi, büyüyen otların biçilmesi ve aydınlatma sisteminin de bakımının yapılmasını istediğimizi Kartepe halkı olarak yetkililere iletiyoruz" ifadelerini kullandı.