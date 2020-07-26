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26 Tem 2020 - 12:16- Gündem G: 26 Tem 2020 - 16:46

Bilim Kurulu Üyesi: Sakın yapmayın!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yaklaşan Kurban Bayramı için önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Taşova, kurbanlık alımındaki tokalaşarak yapılan pazarlıkla ilgili sosyal medyada gördüğü bir uygulamaya karşı da uyardı.
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yaklaşan Kurban Bayramı için uyarılarda bulundu. Salgının bulaşma ihtimalinin normalleşme dönemine geçişle birlikte gözardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Taşova, geçen Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da aile büyüklerine gidilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Dünya genelinde etkisini sürdüren ve risk grubu vatandaşlarda çok sayıda ölüme neden olan koronavirüs salgınının bulaşma ihtimalinin normalleşme dönemine geçişle birlikte gözardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yeşim Taşova, 31 Temmuz Perşembe günü başlayacak Kurban Bayramı için uyarılarda bulundu.

‘BAYRAM RİTÜELLERİNDAN KAÇININ’

Taşova, Türk toplumunda her bayram büyüklerin elini öpme ve ziyaret etme ve bununla birlikte kalabalık ortamlar oluşturma gibi ritüellerden bu yıl mutlaka kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. Geçen Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da aile büyüklerine gidilmemesi tavsiyesinde bulunan Bilim Kurulu Üyesi Taşova, “Özellikle iş ortamı içinde aktif olarak bulunan kişiler büyüklerini bu şekilde tehlikeye atmamaları gerekiyor” dedi.

‘SOSYAL MESAFEDE BAYRAMLAŞIN’

Bayram ziyaretlerine gidildiğinde pandemi tedbirlerine tam anlamıyla uyulması gerektiğinin öneminden bahseden Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Olur da gidilirse özellikle yaşlı ve risk grubundakiler için 1,5-2 metre mesafede bulunarak, el hijyenine dikkat etmek ve maske kuralına uymak gerekiyor. Toplu halde yenilen yemekler, ziyaretler olmasın. Ziyaret etmeyelim. Telefon var, görüntülü konuşma var, bu seneyi böyle geçirelim. Bunun başka yolu yok. Hele ki toplumda vakalar artarken böyle bir riske kimseyi atmamak gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

‘YAPAY ELLE DAHİ TOKALAŞMA YOK’

Kurbanlık alımındaki tokalaşarak yapılan pazarlıkla ilgili sosyal medyada gördüğü ‘yapay el’ örneğini veren Taşova, hiçbir şekilde bu durumun kabul edilir olmadığını belirterek şöyle konuştu:“Kurbanlık alımındaki tokalaşma için sosyal medyada görmüştüm araya yapay bir el koymuşlar. O şekilde anlaşmaya çalışılıyor. O da olmayacak, o da bir ritüel bizim için. Bütün bunlardan vazgeçmeliyiz. Bilindiği gibi sosyal mesafe, maske, temizlik ve havalandırma gibi önlemler çok önemli. Bu dönemi böyle geçireceğiz. Özellikle ikinci dalgayı beklerken daha dikkatli olmak gerekiyor.”

ETLERİ KAPIYA BIRAKIN

Kurban kesiminin ardından etlerin dağıtılırken kapıya bırakılmasının daha güvenli olacağını dile getiren Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Belediye ve kurumların ayırdığı, hijyen ortamının sağlandığı alanlarda, daha kontrollü olan kısımlarda bu görevin yerine getirilmesi şart ve koşul. Etlerin dağıtımı da sosyal mesafe korunarak yapılmalı. Kapıya bırakılarak, mesafe korunarak yapılabilir. Maske kullanımına dikkat edilerek dağıtılabilir. Gidip evde oturma, kalabalık bir ortam oluşturup o şekilde dağıtmanın da olmaması lazım” diye konuştu.

26 Tem 2020 - 12:16 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Hepatlon41 - ya bu bilim kurulu üyeleri gerçekten şaşırdı. Dün bir tanesi diyor ki kurban bayramında mümkünde memleketlerinize gitmeyin giderseniz uzaktan bayramlaşın. büyük şehirlerden aNADOLUYA VİRÜS TAŞIMAYIN. YA ADAMA SORMAZLAR MI BODRUMA ÇEŞMEYE TATİLE GİDENLER KÜÇÜŞ ŞEHİRLERDEN Mİ GİDİYOR. ORALARDA VAKA SIFIR TURİZM BAKANI SÖYLÜYOR. ORADAN MEMLEKETİNE GİDERSEN VAKA SATISI ARTAR. DALGAMI GE.İYONUZ YA..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Temmuz 15:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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