Yaşar Çakmak'ın acı kaybı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, teyzesini kaybetti. Başkanvekili Çakmak, teyzesinin vefatını sosyal medya hesabından duyurarak şunları belirtti: ‘’Canım teyzem. Allah cc gani gani rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. Babacığına, gencecik vefat eden oğlun Asım’a, anneciğine ve anneciğime kavuşuyorsun. Başımız sağolsun. Herkesle helalleşerek, sukünet ve teslimiyet ile cenaze merasiminin detaylarını konuşarak, son ana kadar mütebessim, Kur’anı kerim, kelime-i şehadet, tevbe istiğfar, şükür, Allah cc zikri ve tesbihatı ile ruhunu hakka teslim ettin. Seni iyi ve iyilerden biliriz. Ne güzel bir ölüm. Büyüklerin dualarında taleb ettikleri ‘Az ağrı, âsân ölüm’ bu olsa gerektir. Rabbim tüm sevdiklerimize bu gibi hayırlı ölümler nasib eylesin.’’

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...