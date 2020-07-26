Tahsin Tarhan Kılıçdaroğlu’nun listesinde

CHP 37. Olağan Kurultay’ında tek aday olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 1356 delegenin bin 318 oyunu alarak yeniden başkan oldu. 67 oy ise geçersiz sayıldı. Kurultayın ikinci gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) adayları yarışıyor. Yeni tüzük uyarınca, PM ya da Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) adayı olmak için en az 10 delegenin imzası gerekiyor. Aday olmanın bir başka yolu ise, genel başkanın listesinde yer almak. Bu durumda aday adayının 10 delege imzası toplamasına gerek kalmıyor. Genel başkanın listesinde adının bulunmama olasılığını düşünen diğer CHP'liler ise aday olabilmek için 10 delegenin imzasının arayışına geçti.

1356 DELEGENİN OYLARIYLA SEÇİLECEK

CHP’de Parti Meclisi toplamda 60 kişiden oluşuyor. Ancak PM’nin sekiz kişilik bölümü, Kültür ve Bilim Platformu listesinden geliyor. Dolayısıyla çarşaf listeyle yapılacak seçimlerde 52 kişi seçilecek. Kültür ve Bilim Kurulu’nun sekiz üyesi için ise delegeler ayrıca oy kullanacak. Genel başkanın hazırladığı dar liste içinden sekiz kişinin adını işaretleyecekler. Kurultayda bugün oylanacak üçüncü liste ise Yüksek Disiplin Kurulu listesi olacak. Adaylar 1356 delegenin oylarıyla seçilecek.

“KOCAELİ’DEN BAŞKA İSİM YOK”

Edinilen bilgilere göre Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesine girdi. PM için Tarhan’a neredeyse seçilmiş gözüyle bakılırken konuyla ilgili Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, “75 kişilik anahtar listede Tahsin Bey de var. Listede Kocaeli’den başka bir isim yok. Biz Kocaeli’den çıkan herkese sahip çıktık. Genel başkanımızın listesinde olduğu için de Tarhan’a ayrıyeten destek oluyoruz. Diğer illerle birlikte koordinasyonu kurup diğer illere biz öneriyoruz Tahsin Bey’i. Bunun doğrultusunda da anahtar listede yer aldı” dedi. YDK’ya aday olduğunu belirten önceki dönem İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile ilgili durum henüz netlik kazanmadı.