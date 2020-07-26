Derince’de bakım çalışmaları devam ediyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün 41 seçim vaadini bir bir yerine getirdiği Derince’de rutin hizmetler de aksamadan devam ediyor. Bu kapsamda Derince Belediyesi’ne bağlı tüm birimler çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. İlçe genelindeki parklar ve yeşil alanlarda düzenli olarak bakım işlemlerini gerçekleştiren belediye ekipleri her gün farklı bir noktada çalışmalarına devam ediyor. Derince genelindeki 79 park ve yeşil alanların tamamında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler son olarak tünel üstü mevkiinde ot biçme, temizlik ve peyzaj düzenlemesinde bulundu.