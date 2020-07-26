Kaza, Derince Çınarlı Mahallesi Cahide Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kader A. idaresindeki 75 AG 341 plakalı Jaguar marka otomobil ile Şükrü A. yönetimindeki 41ADL 131 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Şükrü A. ve eşi Nazlı A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Nazlı A. ve Şükrü A., çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazadan Kader A. ise küçük sıyrıklarla kurtuldu. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.