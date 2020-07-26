CHP Kurultayı Kocaeli’de istifa getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. Kurultayında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek aday olması ve diğer aday adaylarının delegelerden yeterli imzayı toplayamaması Kocaeli’de istifaya neden oldu. İl Kadın Kolları eski Başkanı Sevim Özen partisinden istifa ettiğini açıkladı.
“EŞİM İLE İSTİFA ETTİK”
Özen gazetemize yaptığı açıklamada, “Antidemokratik ve tek adam rejimi gibi uygulamaya geçildi. Dünkü kurultayda delegelerin aday olan insanlara imza vermemesi, daha önceden beri gelen bazı antidemokratik uygulamalar vs. artık Cumhuriyet Halk Partisi’nde devam edemeyeceğim kararını aldık eşim Mustafa Özen ile birlikte. O yüzden istifa ettik” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Barbaros Hayrettin - haydi canım, haydi başka kapıya senin fikrin ve amacın şimdi anlaşıldı. bu partininde senin gibi düşünenlere hiç ihtiyacı yok hele yolda bırakanlara hiç ihtiyacı olmaz. ölen ölür kalan sağlar bizimdir. yola devam.
Selahattin Büyük - CHP de olma nedeniniz ne idi, önce bu sorunun yanıtını kendinizde arayın, sonra, perti içinde olası yanlışlar hatalar var ise bunu deyiştirmenin mücadelesini parti içinde kalarak vermeniz gerekirdi, bakınız ülkemizde yalnız CHP de değil bütün siyasi oartilerde genelbaşkan gücü vardır, bu gücü genelbaşkana veren yine partililerdir, parti iç tüzüğü gözden geçirilebilir, genelbaşkan partiyi iktidara raşımak için gelmelidir, genelbaşkanlık koltuğunu sağlamlaştırmak için değildir, delege seçimleri yada tesbitleri oylamayla değil, kocaelide bütün parti üyelerini kura çekerek delege yapılmalıdır, malum genel başkan seçilen kişikendisini destekleyen üyeleri delege seçiyor tüm kongrelerde, sonrada ağlıyoruz, önce demokrasi parti içinde oluşmalıdır, sayın kılçdaroğlu bana göre aday olmamalıydı, gayet tabi diğer adayların delegelerden oy alamıyarak aday olamamaları antidemokratikdir ancak bunu düzeltmenin yolu partiden istifa olmamalı, sayın hanımefendi ve eşi zaman geçirmeden partilerine dönmelerini şahsım olarak bekliyorum, bir Chp li olarak bu hakkım olduğunu düşünüyorun, jararlarına saygı duyuyorum ancak katılmadığımı bekirterek partinize dönmeniz vatanımız milletimiz için doğru karra olacakdır saygılar sunuyorum..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.