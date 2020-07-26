CHP Kurultayı Kocaeli’de istifa getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. Kurultayında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek aday olması ve diğer aday adaylarının delegelerden yeterli imzayı toplayamaması Kocaeli’de istifaya neden oldu. İl Kadın Kolları eski Başkanı Sevim Özen partisinden istifa ettiğini açıkladı.

“EŞİM İLE İSTİFA ETTİK”

Özen gazetemize yaptığı açıklamada, “Antidemokratik ve tek adam rejimi gibi uygulamaya geçildi. Dünkü kurultayda delegelerin aday olan insanlara imza vermemesi, daha önceden beri gelen bazı antidemokratik uygulamalar vs. artık Cumhuriyet Halk Partisi’nde devam edemeyeceğim kararını aldık eşim Mustafa Özen ile birlikte. O yüzden istifa ettik” dedi.