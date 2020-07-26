Sarıbay adaylıktan çekildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. Genel Kurultayın’ın ilk gününde tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkan seçilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kongrenin ikinci gününde anahtar listesini belirledi. Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçileceği ikinci günde Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer alırken, önceki dönem İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise listede yer almadı. Daha önce listede yer almaması halinde YDK adaylığından çekileceğini belirten Sarıbay, bu kararı uyguladı.