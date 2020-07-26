‘Kırkpınar’ı eylül ayında yapmalıyız’

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile sürekli temas halinde olan Selim, korona virüs sebebiyle ertelenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni eylül ayında yapmak istediklerini söyledi. Selim, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin geleceği ile ilgili olarak, İstanbul'da Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile bir araya gelerek, konuyu tüm ayrıntılarıyla masaya yatırdıklarını hatırlattı. Selim "Başkanımız, o toplantının ardından 3 Temmuz tarihine kadar pandeminin son durumuna bakarak yeniden bir araya gelme kararı almıştık. Ancak kendisi daha sonra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile ardından da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yaptı. Bilim Kurulu'na ön çalışma yaparak başvurma kararı aldık. Bu doğrultuda Trakya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Bursa Hayat Hastanesi'nden, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili bir çalışma yapmalarını istedik. İstanbul Üniversitesi dışında şu anda raporlar hazır. İstanbul Üniversitesi de bir kaç gün içinde bize raporu iletecek. Bizler de bu raporu bakanlığa ileteceğiz. Bakanlık da Bilim Kurulu'na sunacak" dedi.