Gençler yeniden hareketleniyor

Bunaltıcı yaz sıcaklarını unutturan kamplar, pandemi sonrası yeni normalleşmeyle beraber, sosyal mesafe çerçevesinde, eşsiz ortamda spor yapmaya olanak tanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Samanlı Dağları’nın eteklerindeki Aytepe Yaylasında kurulan Diriliş Kampı, hınca hınç doluyor. Sporcu kampları, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilerine bir süredir hizmet veremiyordu. Gençlik kampları yen normalleşmeyle beraber sosyal mesafe çerçevesinde misafirlerine eşsiz bir ortam sunmaya başladı. Özellikle yaz aylarında bunaltıcı yaz sıcaklarını unutturan kamplarda, hayatın bireyselleştirdiği yaşam kültüründen; katılımcı, paylaşımcı, birlik/beraberlik içinde bir ortamı gençlerle paylaşıyor. Bol bol spor aktiviteleri yapılıyor, izcilik ilkeleri öğretiliyor.