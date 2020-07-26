24 Erzincan da 2.Lig’de

TFF 3. Lig 1. Grup final maçında Anagold 24Erzincanspor, 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek, TFF 2. Lig'e yükseldi. Böylece Karacabey, Serik ve Kocaelispor’dan sonra lige yükselen dördüncü takım 24Erzincan oldu. 2.Grup finali dün akşam oynandı. 3.Grup finali bu akşam oynanacak. Böylece toplam 6 2.Lig takımı belirlenmiş olacak.